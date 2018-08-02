Курс доллара на межбанке 2 августа повысился до 27,04 гривен/доллар

Евро подешевел почти на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2018 года повысился на 4 копейки - до 27,04 грн/долл, курс в покупке повысился на 2,5 копеек - до 27,01 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 9,9 копеек - до 31,43 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100- 27,0400, евро 31,3964-31,4285 грн/евро, российский рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0400

EUR/UAH 31,3964 31,4285

RUB/UAH 0,4265 0,4272

Напомним, 1 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9850-27,0000, евро 31,5130-31,5279 грн/евро, российский рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Курс на 2 августа составляет 26,96 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 августа 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 5 копеек - до 27,15 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 8 копеек - до 26,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 августа курс евро в продаже не изменился и составил 31,77 гривен за евро.