Курс долара на міжбанку ще трохи виріс

Євро подешевшав на дві копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 3 серпня 2018 року о 12:40 в порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 9 копійок до - 27,13 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки - до 31,40 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,1200 грн/долар, євро 31,3633 - 31,4212 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1300

EUR/UAH 31,3709 31,4056

RUB/UAH 0,4268 0,4275

Нагадаємо, 2 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400, євро 31,3964-31,4285 грн/євро, російський рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Національний банк України на 3 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,01 гривень за долар. Офіційні курси встановлено на такому рівні:

2701,1867 гривні за 100 доларів (+4,9737).

3137,9686 гривні за 100 євро (-15,5221).