Курс доллара на межбанке достиг 27,12 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке не изменился

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 3 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 8 копеек - до 27,12 грн/долл, курс в покупке вырос на 6 копеек - до 27,07 грн/долл. Курс евро в продаже не изменился - 31,42 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,1200 грн/доллар, евро 31,3633 - 31,4212 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1200

EUR/UAH 31,3633 31,4212

RUB/UAH 0,4268 0,4280

Напомним, 2 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100- 27,0400, евро 31,3964-31,4285 грн/евро, российский рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 3 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2701,1867 гривны за 100 долларов (+4,9737).

3137,9686 гривны за 100 евро (-15,5221).