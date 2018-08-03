Курс долара на міжбанку досяг 27,12 гривень/долар

Курс євро в продажу на міжбанку не змінився

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 3 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 8 копійок - до 27,12 грн/дол, курс купівлі зріс на 6 копійок - до 27,07 грн/дол. Курс євро в продажу не змінився - 31,42 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,1200 грн/долар, євро 31,3633 - 31,4212 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1200

EUR/UAH 31,3633 31,4212

RUB/UAH 0,4268 0,4280

Нагадаємо, 2 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400, євро 31,3964-31,4285 грн/євро, російський рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Національний банк України на 3 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,01 гривень за долар. Офіційні курси встановлено на такому рівні:

2701,1867 гривні за 100 доларів (+4,9737).

3137,9686 гривні за 100 євро (-15,5221).