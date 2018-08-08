Курс доллара на межбанке 8 августа вырос до 27,07 гривен/доллар

Евро подешевел менее чем на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 8 августа 2018 года вырос на 4 копейки копейки - до 27,07 грн/долл, курс покупки понизился на 2 копейки - до 27,03 грн/долл. Курс евро в продаже незначительно подешевел - менее чем на 1 копейку, поэтому остался на уровне 31,37 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0700 грн/долл, евро 31,3223 - 31,3687 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4181 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0300 27,0700

EUR/UAH 31,3223 31,3687

RUB/UAH 0,4173 0,4181

Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/долл, евро 31,3393 - 31,3714 грн/евро, российский рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 августа, усилил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 2696,1726 гривны за 100 долларов (-5,9328).

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 8 копеек - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 августа курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривни за доллар.