Курс долара на міжбанку 8 серпня зріс до 27,07 гривень/долар

Євро подешевшав менш як на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 8 серпня 2018 року зріс на 4 копійки копійки - до 27,07 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 27,03 грн/дол. Курс євро у продажу несуттєво подешевшав - менш як на 1 копійку, тому залишився на рівні 31,37 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 27,0300 - 27,0700 грн/дол, євро 31,3223 - 31,3687 грн/євро, російський рубль 0,4173 - 0,4181 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0300 27,0700

EUR/UAH 31,3223 31,3687

RUB/UAH 0,4173 0,4181

Нагадаємо, 6 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/дол, євро 31,3393 - 31,3714 грн/євро, російський рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Національний банк України на 9 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 8 серпня, посилив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 2696,1726 гривні за 100 доларів (-5,9328).

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 13 копійок - до 27,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 8 копійок - до 26,92 гривень за долар. Порівняно з даними 7 серпня курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 31,69 гривень за долар.