Готівковий курс долара в продажу ще трохи знизився

Євро подешевшав на чотири копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 13 копійок - до 27,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 8 копійок - до 26,92 гривень за долар. Порівняно з даними 7 серпня курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 31,69 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,30 - 27,10 (26,60 - 27,25 - 7 серпня), продажу 27,07 - 27,90 (27,18 - 27,90 - 7 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,9248 (27,0391 - 7 серпня), продажу - 27,1994 (27,3290 - 7 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,45 (30,55 - 31,55 - 7 серпня), продажу - 31,40 - 32,51 (31,49 - 32,32 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,1160 (31,1736 - 7 серпня), продажу - 31,6939 (31,7353 - 7 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,820 - 4,220 (2,820 - 4,230 - 7 серпня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 7 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,932 (3,937 - 7 серпня), продажу 4,337 (4,332 - 7 серпня) грн за 10 рублів.