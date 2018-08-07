Курс долара на міжбанку 7 серпня знизився до 27,12 гривень/долар

Євро подорожчав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 7 серпня 2018 року знизився на 9 копійок - до 27,04 грн/дол, курс купівлі також знизився на 9 копійок - до 27,00 грн/дол. Курс євро у продажу зріс на 7 копійок - до 31,37 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/дол, євро 31,3393 - 31,3714 грн/євро, російський рубль 0,4254 - 0,4262 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0350

EUR/UAH 31,3393 31,3714

RUB/UAH 0,4254 0,4262

Нагадаємо, 6 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 27,0900 - 27,1200 , євро 31,2699 - 31,2991 грн/євро, російський рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Національний банк України на 8 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 7 серпня, посилив курс гривні до 27,02 гривень за долар. Долар подешевшав на 29 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 12 копійок - до 27,32 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 7 копійок - до 27,03 гривень за долар. Порівняно з даними 6 серпня курс євро на продажу знизився на 15 копійок - до 31,73 гривень за долар.