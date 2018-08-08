НБУ на 9 серпня посилив курс гривні до 26,96 грн/долар

Долар подешевшав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 8 серпня, посилив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2696,1726 гривні за 100 доларів (-5,9328).

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 13 копійок - до 27,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 8 копійок - до 26,92 гривень за долар. Порівняно з даними 7 серпня курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 31,69 гривень за долар.

Довідкове значення курсу долара на 8 серпня знизилося до 26,95 гривень за долар. Це на 7 копійок нижче довідкового курсу, встановленого 7 серпня (27,0253 гривень за долар).

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - о 16:00. А о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.