Курс доллара на межбанке 26 июля вырос до 26,74 гривен/доллар

Евро подорожал на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 26 июля 2018 года, повысился на 13 копеек - до 26,74 грн/долл, курс покупки вырос на 13,5 копеек - до 26,72 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 31,23 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400, евро 31,2169 - 31,2296 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7200 26,7400

EUR/UAH 31,2169 31,2296

RUB/UAH 0,4243 0,4249

Напомним, 25 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5850 - 26,6100, евро 31,0991 - 31,1257 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 26 июля 2018 года курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 июля, ослабил до 26,63 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 662,6878 гривны за 100 долларов (+4,3687); 3 112, 6820 гривны за 100 евро (+0,8537); 4,2209 гривны за 10 рублей (-0,0038).

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 26,75 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 2 копейки - до 26,50 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,40 гривен за евро.