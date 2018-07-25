Курс доллара на межбанке 25 июля вырос до 26,61 гривен/доллар

Евро не подорожал и остался на уровне 31,13 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 25 июля 2018 года, повысился на 2 копейки - до 26,61 грн/долл, курс покупки вырос также на 2 копейки - до 26,59 грн/долл. Курс евро в продаже незначительно повысился, однако в общем это не повлияло на ситуацию, поэтому евро остался на уровне до 31,13 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5850 - 26,6100, евро 31,0991 - 31,1257 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5850 26,6100

EUR/UAH 31,0991 31,1257

RUB/UAH 0,4211 0,4218

Напомним, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900, евро 31,1081 - 31,1289 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Национальный банк Украины 25 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,58 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 июля. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 658,3191 гривны за 100 долларов (+13,3508); 3 111,8283 гривны за 100 евро (+12,9834); 4,2247 гривны за 10 рублей (+0,0393).

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июля 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 17 копеек и составил 26,75 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 11 копеек - до 26,48 гривен за доллар. По сравнению с данными 24 июля курс евро в продаже вырос на 17 копеек - до 31,36 гривен за евро.