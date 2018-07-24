Курс доллара на межбанке 24 июля вырос до 26,59 гривен/доллар

Евро подорожал на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 24 июля 2018 года, повысился на 11 копеек - до 26,59 грн/долл, курс покупки повысился также на 11 копеек - до 26,57 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек - до 31,13 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900, евро 31,1081 - 31,1289 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5700 26,5900

EUR/UAH 31,1081 31,1289

RUB/UAH 0,4234 0,4241

Напомним, 23 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4800, евро 30, 9661 - 30,9895 грн/евро, российский рубль 0,41 92 - 0,4197 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 24 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июля, ослабил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 644,9683 гривны за 100 долларов (+0,3582); 3 098,8449 гривны за 100 евро (+12,5846); 4,1854 гривны за 10 рублей (+0,0199).

В украинских обменных пунктах сегодня, 24 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 8 копеек и составил 26,58 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 7 копеек - до 26,37 гривен за доллар. По сравнению с данными на 23 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,19 гривен за евро.