Курс доллара на межбанке 23 июля повысился до 26,48 гривен/доллар

Евро подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 23 июля 2018 года, повысился на 3 копейки - до 26,48 грн/долл, курс покупки повысился на 3 копейки - до 26,46 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 30,98 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4800, евро 30, 9661 - 30,9895 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4600 26,4800

EUR/UAH 30, 9661 30,9895

RUB/UAH 0,41 92 0,4197

Напомним, 20 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300-26,4500, евро 30,9601-30,9808 грн/евро, российский рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Добавим, что Национальный банк Украины на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2644,6104 гривны за 100 долларов (-2,6329); 3086,2603 гривны за 100 евро (+18,6348); 4,1655 гривны за 10 рублей (-0,0182).

Также в обменных пунктах Украины курс доллара сегодня, 23 июля 2018 года, в продажи не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 1 копейку - до 26,30 гривен за доллар. В сравнении с данными 20 июля курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 31,15 гривен за евро.