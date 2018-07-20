Курс долара на міжбанку 20 липня знизився до 26,45 гривень/долар

Євро подорожчав на 30 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 20 липня 2018 року, знизився на 1 копійку - до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку - до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 30 копійок - до 30,98 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300-26,4500, євро 30,9601-30,9808 грн/євро, російський рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,9601 30,9808

RUB/UAH 0,4163 0,4168

Нагадаємо, 19 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4200-26,4600, євро 30,6419-30,6830 грн/євро, російський рубль 0,4160-0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2647,2433 гривні за 100 доларів (+16,9095); 3067,6255 гривні за 100 євро (+13,5449); 4,1837 гривні за 10 рублів (-0,002).

В обмінних пунктах України 20 липня 2018 року об 11:40 курс долара в продажу не змінився порівняно з попереднім днем і склав 26,50 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,29 гривень за долар. Порівняно з даними 19 липня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,04 гривень за євро.