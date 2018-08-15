Курс доллара на межбанке 15 августа вырос до 27,52 гривен/доллар

Евро подешевел на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 15 августа 2018 года повысился на 5 копеек - до 27,52 грн/долл, курс в покупке вырос на 6 копеек до 27,49 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек - до 31,11 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0746 - 31,1086 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4900 27,5200

EUR/UAH 31,0746 31,1086

RUB/UAH 0,4078 0,4085

Напомним, 14 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4700 грн/доллар, евро 31,2290 - 31,2745 грн/евро, российский рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Отметим, что 15 августа в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 4 копейки - до 27,59 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,33 гривен за доллар. По сравнению с данными на 14 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,54 гривен за евро.

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн для поддержки курса гривны. Был объявлен аукцион объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок. В итоге НБУ продал 66,6 млн, удовлетворив 22 заявки. Средневзвешенный курс по результатам торгов составил 27,4619 гривен за доллар