Курс долара на міжбанку 14 серпня виріс до 27,47 гривень/долар

Євро подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 14 серпня 2018 року підвищився на 9 копійок - до 27,47 грн/дол, курс в покупці підвищився до 27,43 грн/дол. Курс євро в продажу підвищився на 4 копійки - до 31,27 грн / євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 -27,4700 грн/долар, євро 31,2290 - 31,2745 грн/євро, російський рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,2900 27,3300

EUR/UAH 31,2290 31,2745

RUB/UAH 0,4045 0,4053

Нагадаємо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3800 грн олар, євро 31,1897 - 31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.

Відзначимо, 14 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу досяг 27,55 гривень за долар, в покупці курс долара підвищився до 27,29 гривень за долар. У порівнянні з даними 13 серпня курс євро в продажу виріс на 8 копійок - до 31,62 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар

