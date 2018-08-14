Нацбанк продав ще більше 66 млн доларів на аукціоні

Середньозважений курс за підсумками торгів склав 27,4619 гривень за долар

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн доларів. Відповідні дані розміщені на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що був оголошений аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок на суму 98,1 млн доларів за курсом від 27,465 до 27,47 гривень за долар. У результаті НБУ продав 66,6 млн доларів, задовольнивши 22 заявки.

Також повідомляється, що курс відсікання був встановлений на рівні 27,46 гривень за долар, а середньозважений курс за підсумками торгів склав 27,4619 гривень за долар.

Нагадаємо, на минулому аукціоні, який відбувся 3 серпня, Національний банк України продав 50 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Зазначимо, довідкове значення курсу долара на 14 серпня підвищилося до 27,46 гривень за долар. Це на 13 копійок вище довідкового курсу, встановленого 10 серпня (27,3382 гривень за долар).

Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.