Курс долара на міжбанку 15 серпня виріс до 27,52 гривень/долар

Євро подешевшав на 17 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 15 серпня 2018 року підвищився на 5 копійок - до 27,52 грн/дол, курс в покупці підвищився на 6 копійок до 27,49 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок - до 31,11 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0746 - 31,1086 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,4900 27,5200

EUR/UAH 31,0746 31,1086

RUB/UAH 0,4078 0,4085

Нагадаємо, 14 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4700 грн/долар, євро 31,2290 - 31,2745 грн/євро, російський рубль 0,4045 - 0,4053 грн/рубль.

Відзначимо, 15 серпня в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 4 копійки - до 27,59 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,33 гривень за долар. Порівняно з даними 14 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,54 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар