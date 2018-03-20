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Курс доллара на межбанке в 13:05 понизился до 26,32 грн/доллар

НовостиФинансы    20.03.2018 - 13:12
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 32,40 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 20 марта 2018 года в 13:05 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 12 копеек до 26,32 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 17 копеек – до 32,40 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3000 – 26,3400 грн/доллар, евро 32,4699 – 32,5167 грн/евро, российский рубль 0,4552 - 0,4562 грн/рубль.

По состоянию на 13:05 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2800   26,3200

EUR/UAH   32,3559   32,4051

RUB/UAH   0,4544     0,4051

Напомним, 19 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 – 26,4400, евро 32,5274 – 32,5740 грн/евро, российский рубль 0,4556  -  0,4566 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,6044 гривны за 100 долларов (+8,2134); 3254,0127 гривны за 100 евро (+12,2182); 4,5934 гривны за 10 рублей (+0,0096).

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Наличный курс доллара в продаже незначительно понизился до 26,70 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:25 уменьшился до 26,34 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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