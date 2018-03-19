Курс доллара на межбанке 19 марта понизился до 26,44 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2018 года понизился на 1 копейку - до 26,44 грн/долл, курс в покупке понизился на 1 копейку до 26,40 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 32,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 – 26,4400, евро 32,5274 – 32,5740 грн/евро, российский рубль 0,4556 - 0,4566 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4000 26,4400

EUR/UAH 32,5274 32,5740

RUB/UAH 0,4556 0,4566

Напомним, 16 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4100 – 26,4500, евро 32,3865 – 32,4329 грн/евро, российский рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2635,3910 гривны за 100 долларов (+8,1256); 3241,7945 гривны за 100 евро (-0,5137); 4,5838 гривны за 10 рублей (-0,0239).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 марта 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,70 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 9 копеек - до 26,34 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 16 марта, уменьшился на 4 копейки - до 32,91 гривны/евро.