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Курс доллара на межбанке 19 марта понизился до 26,44 гривен/доллар

НовостиФинансы    19.03.2018 - 17:12
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2018 года понизился на 1 копейку - до 26,44 грн/долл, курс в покупке понизился на 1 копейку до 26,40 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 32,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 – 26,4400, евро 32,5274 – 32,5740 грн/евро, российский рубль 0,4556  -  0,4566 грн/рубль.

Валюты      Bid         Offer

USD/UAH  26,4000  26,4400

EUR/UAH  32,5274  32,5740

RUB/UAH  0,4556    0,4566

Напомним, 16 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4100 – 26,4500, евро 32,3865 – 32,4329 грн/евро, российский рубль 0,4571  -  0,4581 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2635,3910 гривны за 100 долларов (+8,1256); 3241,7945 гривны за 100 евро (-0,5137); 4,5838 гривны за 10 рублей (-0,0239).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 марта 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,70 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 9 копеек - до 26,34 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 16 марта, уменьшился на 4 копейки - до 32,91 гривны/евро.

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Курс доллара на межбанке в 12:30 повысился до 26,47 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,42 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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