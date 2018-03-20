Курс долара на міжбанку о 13:05 знизився до 26,32 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 20 березня 2018 року о 13:05 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 12 копійок до 26,32 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок – до 32,40 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3000 – 26,3400 грн/долар, євро 32,4699 – 32,5167 грн/євро, російський рубль 0,4552 - 0,4562 грн/рубль.

За станом на 13:05 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3200

EUR/UAH 32,3559 32,4051

RUB/UAH 0,4544 0,4051

Нагадаємо, 19 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4000 – 26,4400, євро 32,5274 – 32,5740 грн/євро, російський рубль 0,4556 - 0,4566 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2643,6044 гривні за 100 доларів (+8,2134); 3254,0127 гривні за 100 євро (+12,2182); 4,5934 гривні за 10 рублів (+0,0096).