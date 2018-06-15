Курс доллара на межбанке в 13:00 увеличился до 26,36 грн/доллар

Курс евро упал до 30,57 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2018 года в 13:00 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 10 копеек до 26,36 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки – до 30,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2800 грн/доллар, евро 30,3518 – 30,3980 грн/евро, российский рубль 0,4188 - 0,4199 грн/рубль.

По состоянию на 13:00 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 30,5401 30,5670

RUB/UAH 0,4193 0,4201

Напомним, 14 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2300 – 26,2600, евро 30,5736 – 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2621,9678 гривны за 100 долларов (+9,5468); 3075,5682 гривны за 100 евро (+2,3161); 4,2119 гривны за 10 рублей (+0,0728).