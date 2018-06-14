Курс доллара на межбанке 14 июня повысился до 26,16 гривен/доллар

Евро повысился на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июня 2018 года повысился на 5,5 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 5 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2300 – 26,2600, евро 30,5736 – 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2600

EUR/UAH 30,5736 30,6060

RUB/UAH 0,4207 0,4216

Напомним, 13 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,7641 – 30,7850 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,19 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 25,99 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,03 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,4210 гривны за 100 долларов (+3,6720); 3073,2521 гривны за 100 евро (-1,9412); 4,1391 гривны за 10 рублей (-0,0454).