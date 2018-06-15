Курс долара на міжбанку о 13:00 збільшився до 26,36 грн/долар

Курс євро впав до 30,57 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продаж 15 червня 2018 року о 13:00 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 10 копійок до 26,36 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки – до 30,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 30,3518 – 30,3980 грн/євро, російський рубль 0,4188 - 0,4199 грн/рубль.

За станом на 13:00 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 30,5401 30,5670

RUB/UAH 0,4193 0,4201

Нагадаємо, 14 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2300 – 26,2600, євро 30,5736 – 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2621,9678 гривні за 100 доларів (+9,5468); 3075,5682 гривні за 100 євро (+2,3161); 4,2119 гривні за 10 рублів (+0,0728).