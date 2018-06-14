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Курс доллара на межбанке в 13:00 увеличился до 26,27 грн/доллар

НовостиФинансы    14.06.2018 - 13:03
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 31,05 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июня 2018 года в 13:00 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 11 копеек до 26,27 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 27 копеек – до 31,05 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1500 – 26,1700 грн/доллар, евро 30,8805 – 30,9041 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

По состоянию на 13:00 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2400   26,2700

EUR/UAH   31,0288   31,0537

RUB/UAH   0,4218     0,4228

Напомним, 13 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,7641 – 30,7850 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,4210 гривны за 100 долларов (+3,6720); 3073,2521 гривны за 100 евро (-1,9412); 4,1391 гривны за 10 рублей (-0,0454).

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,19 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,17 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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