Курс доллара на межбанке в 13:00 увеличился до 26,27 грн/доллар

Курс евро вырос до 31,05 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июня 2018 года в 13:00 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 11 копеек до 26,27 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 27 копеек – до 31,05 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1500 – 26,1700 грн/доллар, евро 30,8805 – 30,9041 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

По состоянию на 13:00 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2700

EUR/UAH 31,0288 31,0537

RUB/UAH 0,4218 0,4228

Напомним, 13 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,7641 – 30,7850 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,4210 гривны за 100 долларов (+3,6720); 3073,2521 гривны за 100 евро (-1,9412); 4,1391 гривны за 10 рублей (-0,0454).