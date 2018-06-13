Курс доллара на межбанке 13 июня повысился до 26,16 гривен/доллар

Евро повысился на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июня 2018 года повысился на 5,5 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 5 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,7641 – 30,7850 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 30,7641 30,7850

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Напомним, 12 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0900 – 26,1050, евро 30,7627 – 30,7777 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара также не изменился и сохранился на уровне 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,94 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,08 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2608,7490 гривны за 100 долларов (-0,3825); 3075,1933 гривны за 100 евро (-0,9727); 4,1845 гривны за 10 рублей (-0,0006).