Курс долара на міжбанку о 13:00 збільшився до 26,27 грн/долар

Курс євро виріс до 31,05 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 14 червня 2018 року о 13:00 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 11 копійок до 26,27 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 27 копійок – до 31,05 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1500 – 26,1700 грн/долар, євро 30,8805 – 30,9041 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

За станом на 13:00 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2700

EUR/UAH 31,0288 31,0537

RUB/UAH 0,4218 0,4228

Нагадаємо, 13 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,7641 – 30,7850 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,4210 гривні за 100 доларів (+3,6720); 3073,2521 гривні за 100 євро (-1,9412); 4,1391 гривні за 10 рублів (-0,0454).