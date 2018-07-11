Курс доллара на межбанке в 13:00 сохранился на 26,24 грн/доллар

Курс евро упал до 30,71 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июля 2018 года в 13:00 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,24 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку – до 30,71 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2000 – 26,2300 грн/доллар, евро 30,7430 – 30,7782 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4220 грн/рубль.

По состоянию на 13:00 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2400

EUR/UAH 30,6995 30,7086

RUB/UAH 0,4212 0,4216

Напомним, 10 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2400, евро 30,7009 – 30,7217 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2620,9172 гривны за 100 долларов (-4,0582); 3069,8803 3094,5835 гривны за 100 евро (-24,7032); 4,1972 гривны за 10 рублей (+0,0016).