Курс доллара на межбанке 10 июля понизился до 26,24 гривен/доллар

Евро понизился на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2018 года понизился на 1 копейку до 26,24 грн/долл, курс покупки сохранился на 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 16 копеек - до 30,72 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2400, евро 30,7009 – 30,7217 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2400

EUR/UAH 30,7009 30,7217

RUB/UAH 0,4206 0,4212

Напомним, 9 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2500, евро 30,8530 – 30,8857 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,28 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копейки до 26,07 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 июля, курс евро в продаже понизился на 4 копейки до 31,02 гривен за евро.