Курс долара на міжбанку о 13:00 зберігся на 26,24 грн/долар

Курс євро впав до 30,71 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 11 липня 2018 року о 13:00 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,24 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку – до 30,71 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2000 – 26,2300 грн/долар, євро 30,7430 – 30,7782 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4220 грн/рубль.

За станом на 13:00 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2400

EUR/UAH 30,6995 30,7086

RUB/UAH 0,4212 0,4216

Нагадаємо, 10 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2400, євро 30,7009 – 30,7217 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2620,9172 гривні за 100 доларів (-4,0582); 3069,8803 3094,5835 гривні за 100 євро (-24,7032); 4,1972 гривні за 10 рублів (+0,0016).