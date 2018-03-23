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Курс доллара на межбанке в 12:55 повысился до 26,29 грн/доллар

НовостиФинансы    23.03.2018 - 12:59
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 32,41 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2018 года в 12:55 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 1 копейку до 26,29 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек – до 32,41 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2300 – 26,2700 грн/доллар, евро 32,3520 – 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,4593 - 0,4604 грн/рубль.

По состоянию на 12:55 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2600   26,2900

EUR/UAH   32,3759   32,4129

RUB/UAH   0,4588     0,4597

Напомним, 22 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 – 26,2800, евро 32,2988 – 32,3480 грн/евро, российский рубль 0,4588  -  0,4599 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2625,3649 гривны за 100 долларов (-2,7325); 3233,3994 гривны за 100 евро (+4,5189); 4,6189 гривны за 10 рублей (+0,0479).

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,37 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,27 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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