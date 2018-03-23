Курс доллара на межбанке в 12:55 повысился до 26,29 грн/доллар

Курс евро вырос до 32,41 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2018 года в 12:55 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 1 копейку до 26,29 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек – до 32,41 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2300 – 26,2700 грн/доллар, евро 32,3520 – 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,4593 - 0,4604 грн/рубль.

По состоянию на 12:55 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,2900

EUR/UAH 32,3759 32,4129

RUB/UAH 0,4588 0,4597

Напомним, 22 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 – 26,2800, евро 32,2988 – 32,3480 грн/евро, российский рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2625,3649 гривны за 100 долларов (-2,7325); 3233,3994 гривны за 100 евро (+4,5189); 4,6189 гривны за 10 рублей (+0,0479).