Курс долара на міжбанку о 12:55 підвищився до 26,29 грн/долар

Курс євро виріс до 32,41 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 23 березня 2018 року о 12:55 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 1 копійку до 26,29 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 6 копійок – до 32,41 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2300 – 26,2700 грн/долар, євро 32,3520 – 32,3987 грн/євро, російський рубль 0,4593 - 0,4604 грн/рубль.

За станом на 12:55 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,2900

EUR/UAH 32,3759 32,4129

RUB/UAH 0,4588 0,4597

Нагадаємо, 22 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 – 26,2800, євро 32,2988 – 32,3480 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2625,3649 гривні за 100 доларів (-2,7325); 3233,3994 гривні за 100 євро (+4,5189); 4,6189 гривні за 10 рублів (+0,0479).