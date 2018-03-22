Курс доллара на межбанке 22 марта понизился до 26,28 гривен/доллар

Евро понизился на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 22 марта 2018 года понизился на 6 копеек- до 26,28 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 32,35 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 – 26,2800, евро 32,2988 – 32,3480 грн/евро, российский рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,2988 32,3480

RUB/UAH 0,4588 0,4599

Напомним, 21 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3000 – 26,3400, евро 32,3200 – 32,3665 грн/евро, российский рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,28 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2628,0974 гривны за 100 долларов (-2,0144); 3228,8805 гривны за 100 евро (+0,1553); 4,5710 гривны за 10 рублей (+0,0130).

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 марта 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,40 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 4 копейки - до 26,13 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 21 марта, увеличился на 9 копеек - до 32,72 гривны/евро.