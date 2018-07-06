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Курс доллара на межбанке на 12:50 понизился до 26,33 гривен/доллар

НовостиФинансы    06.07.2018 - 12:52
Фото: курс доллара на межбанке понизился (из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке понизился (из открытых источников)

Евро понизился на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июля 2018 года в 12:50 в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии понизился на 4 копейки – 26,33 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки - до 30,82 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2600 грн/доллар, евро 30,6010 – 30,6244 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4153 грн/рубль.

По состоянию на 12:50 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты    Bid         Offer

USD/UAH 26,3100 26,3300

EUR/UAH 30,7984 30,8166

RUB/UAH 0,4161   0,4168

Напомним, 5 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3500 – 26,3700, евро 30,8374 – 30,8581 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2642,9780 гривны за 100 долларов (-0,8203); 3094,6629 гривны за 100 евро (+16,7529); 4,1779 гривны за 10 рублей (-0,0036).

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,35 гривны/доллар Курс доллара на межбанке на 10:35 понизился до 26,33 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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