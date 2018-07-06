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Курс долара на міжбанку о 12:50 знизився до 26,33 гривень/долар

НовиниФінанси    06.07.2018 - 12:52
Фото: курс долара на міжбанку знизився (з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (з відкритих джерел)

Євро знизився на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 6 липня 2018 року о 12:50 у порівнянні з показником закриття попередньої сесії знизився на 4 копійки – 26,33 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки - до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2600 грн/долар, євро 30,6010 – 30,6244 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4153 грн/рубль.

За станом на 12:50 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3100 26,3300

EUR/UAH 30,7984 30,8166

RUB/UAH 0,4161   0,4168

Нагадаємо, 5 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2642,9780 гривні за 100 доларів (-0,8203); 3094,6629 гривні за 100 євро (+16,7529); 4,1779 гривні за 10 рублів (-0,0036).

Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,35 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:35 знизився до 26,33 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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