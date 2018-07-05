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Курс доллара на межбанке 5 июля понизился до 26,37 гривен/доллар

НовостиФинансы    05.07.2018 - 17:28
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,37 грн/долл, курс покупки понизился на 8 копеек до 26,35 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 30,85 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3500 – 26,3700, евро 30,8374 – 30,8581 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,3500    26,3700

EUR/UAH    30,8374    30,8581

RUB/UAH    0,4175      0,4181

Напомним, 4 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 11 копеек до 26,43 гривен, в покупке курс доллара повысился на 8 копеек до 26,18 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 июля, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,98 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,42 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,51 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс рубля, Курс евро, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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