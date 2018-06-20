Курс доллара на межбанке в 12:45 увеличился до 26,50 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,66 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 4 копейки до 26,50 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек – до 30,66 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4800 – 26,5100 грн/доллар, евро 30,6532 – 30,6879 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4165 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4800 26,5000

EUR/UAH 30,6400 30,6631

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Напомним, 19 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4600, евро 30,5583 – 30,5851 грн/евро, российский рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2644,6439 гривны за 100 долларов (+11,7452); 3050,3323 гривны за 100 евро (-7,2530); 4,1279 гривны за 10 рублей (-0,0195).