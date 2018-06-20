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Курс долара на міжбанку о 12:45 збільшився до 26,50 грн/долар

НовиниФінанси    20.06.2018 - 12:51
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 30,66 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 20 червня 2018 року о 12:45 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 4 копійки до 26,50 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок – до 30,66 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4800 – 26,5100 грн/долар, євро 30,6532 – 30,6879 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4165 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,4800 26,5000

EUR/UAH 30,6400 30,6631

RUB/UAH 0,4169   0,4175

Нагадаємо, 19 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4600, євро 30,5583 – 30,5851 грн/євро, російський рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2644,6439 гривні за 100 доларів (+11,7452); 3050,3323 гривні за 100 євро (-7,2530); 4,1279 гривні за 10 рублів (-0,0195).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,46 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,51 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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