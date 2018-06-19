Курс доллара на межбанке 19 июня повысился до 26,46 гривен/доллар

Евро понизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июня 2018 года повысился на 4 копейки до 26,46 грн/долл, курс покупки повысился на 4 копейки до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 30,58 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4600, евро 30,5583 – 30,5851 грн/евро, российский рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4600

EUR/UAH 30,5583 30,5851

RUB/UAH 0,4138 0,4145

Напомним, 18 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3900 – 26,4200, евро 30,6255 – 30,6498 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,40 гривен, в покупке курс доллара повысился на 7 копеек до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июня, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,89 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем немного ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2632,8987 гривны за 100 долларов (+1,3444); 3057,5853 гривны за 100 евро (+6,0349); 4,1474 гривны за 10 рублей (-0,0507).