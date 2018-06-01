Курс доллара на межбанке в 12:45 сохранился на уровне 26,13 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,53 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 1июняя 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,13 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек – до 30,53 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1050 – 26,1250 грн/доллар, евро 30,5245 – 30,5479 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1100 26,1300

EUR/UAH 30,5069 30,5302

RUB/UAH 0,4198 0,4204

Напомним, 31 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1300, евро 30,4207 – 30,4440 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,2310 гривны за 100 долларов (-1,3507); 3056,0490 гривны за 100 евро (+15,9308); 4,2120 гривны за 10 рублей (+0,0365).