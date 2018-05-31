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Курс доллара на межбанке 31 мая сохранился на уровне 26,13 гривен/доллар

НовостиФинансы    31.05.2018 - 17:11
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 31 мая 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,13 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копейки до 26,11 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,44 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1300, евро 30,4207 – 30,4440 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Валюты       Bid           Offer

USD/UAH    26,1100    26,1300

EUR/UAH    30,4207    30,4440

RUB/UAH    0,4189       0,4195

Напомним, 30 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1050 – 26,1300, евро 30,3261 – 30,3526 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,14 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,5817 гривны за 100 долларов (+3,6874); 3040,1182 гривны за 100 евро (+23,6024); 4 1755 гривны за 10 рублей (+0,0091).

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 мая 2018 года, в 11:25 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки до 25,88 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 мая, курс евро в продаже повысился на 15 копеек - до 30,65 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:45 понизился до 26,125 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,13 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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