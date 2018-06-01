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Курс долара на міжбанку о 12:45 зберігся на рівні 26,13 грн/долар

НовиниФінанси    01.06.2018 - 12:51
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 30,53 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 1июняя 2018 року о 12:45 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,13 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок – до 30,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1050 – 26,1250 грн/долар, євро 30,5245 – 30,5479 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1100 26,1300

EUR/UAH 30,5069 30,5302

RUB/UAH 0,4198   0,4204

Нагадаємо, 31 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1300, євро 30,4207 – 30,4440 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,2310 гривні за 100 доларів (-1,3507); 3056,0490 гривні за 100 євро (+15,9308); 4,2120 гривні за 10 рублів (+0,0365).

Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,125 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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