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Курс доллара на межбанке в 12:45 понизился до 26,125 грн/доллар

НовостиФинансы    31.05.2018 - 12:20
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 30,55 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 31 мая 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 0,5 копейки до 26,125 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 20 копеек – до 30,55 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1150 – 26,1300 грн/доллар, евро 30,5414 – 30,5564 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4208 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1100   26,1250

EUR/UAH   30,5382   30,5558

RUB/UAH   0,4206     0,4214

Напомним, 30 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1050 – 26,1300, евро 30,3261 – 30,3526 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,14 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,5817 гривны за 100 долларов (+3,6874); 3040,1182 гривны за 100 евро (+23,6024); 4 1755 гривны за 10 рублей (+0,0091).

 

Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,13 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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