Курс доллара на межбанке 30 мая повысился до 26,13 гривен/доллар

Евро повысился на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2018 года снизился на 1 копейку до 26,13 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копейки до 26,105 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,35 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1050 – 26,1300, евро 30,3261 – 30,3526 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1050 26,1300

EUR/UAH 30,3261 30,3526

RUB/UAH 0,4181 0,4189

Напомним, 29 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1000 – 26,1200, евро 30,2211 – 30,2443 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,10 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,8943 гривны за 100 долларов (-5,0547); 3016,5158 гривны за 100 евро (-36,4372); 4,1664 гривны за 10 рублей (-0,0741).

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 мая 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже подешевел на 1 копейку - до 26,12 гривен, в покупке курс доллара сохранился на уровне 25,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 29 мая, курс евро в продаже понизился на 17 копеек - до 30,50 гривен за евро.