Курс долара на міжбанку о 12:45 знизився до 26,125 грн/долар

Курс євро виріс до 30,55 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 31 травня 2018 року о 12:45 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,125 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 20 копійок – до 30,55 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1150 – 26,1300 грн/долар, євро 30,5414 – 30,5564 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4208 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1100 26,1250

EUR/UAH 30,5382 30,5558

RUB/UAH 0,4206 0,4214

Нагадаємо, 30 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1050 – 26,1300, євро 30,3261 – 30,3526 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,14 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2613,5817 гривні за 100 доларів (+3,6874); 3040,1182 гривні за 100 євро (+23,6024); 4 1755 гривні за 10 рублів (+0,0091).