Курс доллара на межбанке в 12:40 увеличился до 26,345 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,71 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 1 копейку до 26,345 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек – до 30,71 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2700 – 26,3200 грн/доллар, евро 30,5940 – 30,6522 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4163 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3450

EUR/UAH 30,6579 30,7077

RUB/UAH 0,4157 0,4167

Напомним, 2 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2750 – 26,3350, евро 30,4973 – 30,5644 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2623,2692 гривны за 100 долларов (-9,4802); 3053,2230 гривны за 100 евро (-4,9787); 4,1547 гривны за 10 рублей (-0,0153).