Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 12:40 збільшився до 26,345 грн/долар

НовиниФінанси    03.07.2018 - 12:46
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)

Курс євро виріс до 30,71 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 3 липня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 1 копійку до 26,345 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок – до 30,71 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3200 грн/долар, євро 30,5940 – 30,6522 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4163 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти     Bid        Offer

USD/UAH 26,3000 26,3450

EUR/UAH 30,6579 30,7077

RUB/UAH 0,4157   0,4167

Нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2750 – 26,3350, євро 30,4973 – 30,5644 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2623,2692 гривні за 100 доларів (-9,4802); 3053,2230 гривні за 100 євро (-4,9787); 4,1547 гривні за 10 рублів (-0,0153).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,31 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,32 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся