Курс долара на міжбанку о 12:40 збільшився до 26,345 грн/долар

Курс євро виріс до 30,71 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 3 липня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 1 копійку до 26,345 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок – до 30,71 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2700 – 26,3200 грн/долар, євро 30,5940 – 30,6522 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4163 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3450

EUR/UAH 30,6579 30,7077

RUB/UAH 0,4157 0,4167

Нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2750 – 26,3350, євро 30,4973 – 30,5644 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2623,2692 гривні за 100 доларів (-9,4802); 3053,2230 гривні за 100 євро (-4,9787); 4,1547 гривні за 10 рублів (-0,0153).