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Курс доллара на межбанке 2 июля понизился до 26,335 гривен/доллар

НовостиФинансы    02.07.2018 - 17:12
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года понизился на 2,5 копейки до 26,335 грн/долл, курс покупки понизился на 4,5 копейки до 26,275 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,56 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2750 – 26,3350, евро 30,4973 – 30,5644 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,2750    26,3350

EUR/UAH    30,4973    30,5644

RUB/UAH    0,4153      0,4166

Напомним, 27 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 30,5522 – 30,5986 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,29 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,79 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,25 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:35 уменьшился до 26,24 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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