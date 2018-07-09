Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,25 грн/доллар

Курс евро упал до 30,90 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 9июля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 8 копеек до 26,25 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек – до 30,90 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2500 – 26,3000 грн/доллар, евро 30,8568 – 30,9130 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4184 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2500

EUR/UAH 30,8779 30,9015

RUB/UAH 0,4175 0,4181

Напомним, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3300, евро 30,9274 – 30,9482 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2631,5950 гривны за 100 долларов (-11,3830); 3085,2820 гривны за 100 евро (-9,3809); 4,1691 гривны за 10 рублей (-0,0086).