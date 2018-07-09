Курс долара на міжбанку о 12:40 зменшився до 26,25 грн/долар

Курс євро впав до 30,90 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 9липень 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 8 копійок до 26,25 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок – до 30,90 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2500 – 26,3000 грн/долар, євро 30,8568 – 30,9130 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4184 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2500

EUR/UAH 30,8779 30,9015

RUB/UAH 0,4175 0,4181

Нагадаємо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3300, євро 30,9274 – 30,9482 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2631,5950 гривні за 100 доларів (-11,3830); 3085,2820 гривні за 100 євро (-9,3809); 4,1691 гривні за 10 рублів (-0,0086).